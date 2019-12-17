القبض على الشاب الذي ظهر مع فتاة في فيديو مسيء للآداب العامة

علي القحطاني(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، من القبض على الشاب، الذي ظهر مع فتاة في مقطع فيديو مسيء للقيم الدينية والآداب العامة.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر أنه تمت إحالته للنيابة العامة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق؛ بينما كان قد شارك المتهم من قبل في برامج تلفزيونية كوميدية، كما اعتاد على نشر مقاطع تمثيلية مثيرة للاستياء من أجل لفت انتباه متابعيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه جاء ذلك بعد توجيه أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف، بعد ظهوره في مقطع فيديو تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية.

إقرأ أيضا: