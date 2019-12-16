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أول إجراء لأمير الحدود الشمالية تجاه مقطع مسيء للقيم والآداب

أول إجراء لأمير الحدود الشمالية تجاه مقطع مسيء للقيم والآداب
نايف السالم(صدى):

على خلفية مقطع فيديو متداول لمواطن وفتاة يسئ للآداب العامة والقيم الدينية، وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالقبض على المواطن في محافظة طريف.

وتضمن المقطع مجاهرة بالمعصية والسخرية من الآداب العامة، وتم تصويره في الرياض.

وكانت مصادر قد أوضحت أن السيدة التي ظهرت مع المواطن هي عارضة من جنسية أردنية.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31442 ] نشر منذ 24 دقيقة

صاحب المقطع اهبل ومن المجاهرين بالمعصيه ويستحق العثاب القاسي
ايش مصلحته من تصوير نفسه مع الساقطه ونشر المقطع الخسيس

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