أول إجراء لأمير الحدود الشمالية تجاه مقطع مسيء للقيم والآداب
على خلفية مقطع فيديو متداول لمواطن وفتاة يسئ للآداب العامة والقيم الدينية، وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالقبض على المواطن في محافظة طريف.
وتضمن المقطع مجاهرة بالمعصية والسخرية من الآداب العامة، وتم تصويره في الرياض.
وكانت مصادر قد أوضحت أن السيدة التي ظهرت مع المواطن هي عارضة من جنسية أردنية.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 31442 ] نشر منذ 24 دقيقة
صاحب المقطع اهبل ومن المجاهرين بالمعصيه ويستحق العثاب القاسي
ايش مصلحته من تصوير نفسه مع الساقطه ونشر المقطع الخسيس