بيان من الداخلية السورية بشأن قتل فتاتين قريبتين لبشار الأسد

دمشق(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية السورية مساء السبت، بيانًا، أعلنت خلاله إلقاء القبض على قاتل فتاتين شقيقتين قريبتين لرئيس النظام بشار الأسد.

وقالت الداخلية السورية، إنه تم إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة، وتم بدء التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة.

وكان المتهم قتل بالرصاص هبة فايز جبور 24 عامًا، وشقيقتها نور 14 عامًا، وهما حفيدتان لبديع الأسد عم بشار.

وذكرت مواقع إعلامية موالية لنظام اﻷسد، أن القاتل ارتكب جريمته وتوارى سريعًا عن اﻷنظار.

يذكر أن وسيم بديع الأسد، وهو خال الفتاتين من قادة ميليشيات النظام، وأصيب في إحدى المعارك، في وقت سابق، وتقول المعارضة إنه لا يظهر إلا مسلحًا ويرافقه عشرات الحراس والمركبات.

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