مقتل فتاتين من عائلة بشار الأسد في جريمة غامضة
كشفت وسائل إعلام سورية عن حادث مروع لمداهمة منزل أقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد أسفر عن مقتل فتاتين رمياً بالرصاص .
وأثار الحدث الذي وقع بمنطقة القرداحة بريف اللاذقية السوري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط أقاويل بأن الفاعل هو خطيب أحد الفتاتين .
وبينما أصيب باقي أفراد العائلة ، قتلت الفتاتين هبة فايز جبور” 24 ” عام ، وشقيقتها نور فايز جبور ” 14 ” عام ، وهما حفيدتي ” بديع الأسد “.
نعت العائلتان الأسد وجبور اللتين تربطهما صلة قرابة الفتاتين ، فيما تواصل قوات تابعة للجيش السوري البحث عن المجرم وتمشط المنطقة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا نستطيع الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة..
لان ” النصيرية ” أي مايسموا الطائفة العلوية
تؤمن بتناسخ الأرواح ولا تؤمن بالآخرة والحساب والجنة والنار.