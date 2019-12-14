مقتل فتاتين من عائلة بشار الأسد في جريمة غامضة

دمشق(صدى):

كشفت وسائل إعلام سورية عن حادث مروع لمداهمة منزل أقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد أسفر عن مقتل فتاتين رمياً بالرصاص .

وأثار الحدث الذي وقع بمنطقة القرداحة بريف اللاذقية السوري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط أقاويل بأن الفاعل هو خطيب أحد الفتاتين .

وبينما أصيب باقي أفراد العائلة ، قتلت الفتاتين هبة فايز جبور” 24 ” عام ، وشقيقتها نور فايز جبور ” 14 ” عام ، وهما حفيدتي ” بديع الأسد “.

نعت العائلتان الأسد وجبور اللتين تربطهما صلة قرابة الفتاتين ، فيما تواصل قوات تابعة للجيش السوري البحث عن المجرم وتمشط المنطقة .