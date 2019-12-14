حكم دولي يشيد بالهلال: رقص بطل إفريقيا

ماجد محمد(صدى):

علق سمير عثمان حكم دولي سابق، على مباراة الترجي التونسي والهلال التي انتهت بفوز الأخير وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأشتد «عثمان» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهذه المباراة، قائلًا «قمة سعودية تونسية مشرفة للكرة العربية في كأس العالم للأندية».

وأضاف «بصراحة اهنيء كل المسؤولين والمؤسسات الرياضية الرسمية في السعودية على وجود نادي كبير ولديه هذة الإمكانيات الفنية العالمية مثل نادي الهلال، ده رقص بطل إفريقيا».

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