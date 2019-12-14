بالفيديو.. جماهير الهلال من واحة الدرعية بعد فوز الهلال : « العالمية سهلة عليّا »

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل لاحتفال جماهير الهلال بواحة الدرعية بفوز نادي الهلال على فريق الترجي التونسي ببطولة كأس العالم للأندية ، اليوم .

ورددت الجماهير في مسيرة لهم داخل المدينة ” العالميييية سسسسسهلى عليا ” ، وظهر العديد من الشباب يرتدون تيشرت الهلال وآخرين يمسكونه ويغننون به .

وكان فاز فريق الهلال اليوم السبت، على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشئ، خلال مباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل هدف الهلال اللاعب بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 73 من زمن المباراة.