حامد الضبعان بعد اعتزاله الشيلات: أتمنى عمل دويتو غنائي مع مخاوي الليل
أعرب المنشد حامد الضبعان بعد اعتزاله ” الشيلات ” ، عن رغبته بعمل دويتو غنائي ” مع الفنان خالد عبدالرحمن « مخاوي الليل » ، خاصة وأنه تعاون معه كشاعر سابقًا.
وعبر ” الضبعان ” عن تمنياته بأن تجمعه بجابر الكاسر أغنية جديدة، والتعاون مع الموسيقار سهم.
واعتزل ” الضبعان ” الأناشيد والشيلات وأعلن توجهه للغناء، كما طرح أغنية جديدة بعنوان ” قلبك وطن ” ، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور.
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شيّووووون[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يا الدنيا اخبره ملتزم ومع الملتزمين وش اللي غيره
وبالنسبة للدويتو مع خالد عبدالرحمن اعتقد ان صوته ما يأهله للغناء الا باجهزة تضبط الصوت وتخليه ينبلع قصدي ينسمع
زائر[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يشفيك