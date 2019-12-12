حامد الضبعان بعد اعتزاله الشيلات: أتمنى عمل دويتو غنائي مع مخاوي الليل

الرياض(صدى):

أعرب المنشد حامد الضبعان بعد اعتزاله ” الشيلات ” ، عن رغبته بعمل دويتو غنائي ” مع الفنان خالد عبدالرحمن « مخاوي الليل » ، خاصة وأنه تعاون معه كشاعر سابقًا.

وعبر ” الضبعان ” عن تمنياته بأن تجمعه بجابر الكاسر أغنية جديدة، والتعاون مع الموسيقار سهم.

واعتزل ” الضبعان ” الأناشيد والشيلات وأعلن توجهه للغناء، كما طرح أغنية جديدة بعنوان ” قلبك وطن ” ، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور.

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