حامد الضبعان يعتزل الشيلات ويٌعلن : أنا فنان غنائي

أميرة خالد(صدى):

أعلن المنشد السعودي، حامد الضبعان، اعتزاله تقديم الأناشيد والشيلات والتوجه نحو الغناء، بعد مشوار طويل في تقديمه لون الشيلات الشعبية، حيث يعتبر أول من قدم الأغاني بدون موسيقى.

وعلق الضبعان على قرار اعتزاله ، وطرح أول أغنية له بعنوان ” قلبك وطن ” ، قائلاً في حديثه للعربية نت ، إن الفكرة موجودة منذ 7 سنوات، ولكن كنت أنتظر الوقت المناسب لطرحها، وتعمدت أن تكون أول أغنية أطرحها من اللون العاطفي، فهي الأقرب لي، خاصة أنها من كلماتي وألحاني، ولأن الأغاني العاطفية قريبة من قلوب الجميع، في حين أن اللون الشعبي هو اللون الذي نشأت فيه كمستمع.

وحول مواجهته انتقادات من قبل جمهوره بعد إعلانه الغناء، أوضح أن “الجميع عرف رأيي في الموسيقى بعد أن أعلنته، ولم يكن الأمر صادماً لهم، كما كان إعلاني السابق لرأيي وقناعاتي في الموسيقى صدمة لمن لا يعرفني”.

وأوضح الضبعان ، أن الشيلات بالنسبة لي مرحلة انتهت، كما انتهت مرحلتا المنولوجات والنشيد،. كنت أعلم منذ بداياتي أني سأقدم يوماً أعمالي كفنان غنائي، والمقربون مني يعرفون هذا التوجه وهذه النية منذ البدايات.