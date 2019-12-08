الأمير عبدالعزيز بن تركي يتوج جوشوا بطلا للعالم في نزال الدرعية

ماجد محمد(صدى):

توج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطلا للعالم للوزن الثقيل بعد فوزه في نزال الدرعية التاريخي.

ونجح جوشوا في الفوز على الأمريكي من أصل مكسيكي بطل العالم في الوزن الثقيل أندي رويز.

واستعاد جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية «دبليو بي إيه» ،ومنظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو»، والاتحاد الدولي للملاكمة «أي بي إف» والمنظمة الدولية للملاكمة «أي بي أو» للوزن الثقيل بالفوز بقرار بالإجماع على رويز.

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