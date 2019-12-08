أنتوني جوشوا يحسم نزال الدرعية التاريخي

نواف السالم(صدى):

حسم الملاكم العالمي أنتوني جوشوا نزال الدرعية التاريخي – نزال العالم للوزن الثقيل في الملاكمة- بفوزه على آندي رويز جونيور، المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

وكان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد فاجأ جمهور نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بحضور سموه.

يذكر أن ميدان الدرعية احتضن، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

اقرأ أيضًا: