طريقة حجز موعد لاستخراج هوية وطنية لأول مرة

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للأحوال المدينة، عن طريقة حجز موعد لاستخراج بطاقة هوية وطنية تصدر لأول مرة.

وتفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع استفسار مواطن، قائلًا «بحجز لاختي موعد بتطلع بطاقة هوية وأول مرة لها جيت بحجز لها فلازم ابشر، جيت اسوي لها حساب بابشر يقول صاحب الهوية الحالي لا يملك هوية وطنية فكيف احجز لها الحين؟».

ورد حساب العناية بالعملاء على هذا الاستفسار، قائلَا «تفضل، بإمكانك حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط أمامك عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب من هنــــا، نسعد بخدمتك».