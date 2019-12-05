الأحوال المدنية تحذر المواطنات من عدم إصدار هوية وطنية خلال 35 يومًا

علي القحطاني(صدى):

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تاريخ 13/5/1441هـ كآخر موعد لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنات بالحصول على الهوية الوطنية لتكون الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

وأصدرت الأحوال المدنية تعميمًا، يتضمن أنه على المحافظات والإدارات الحكومية والمشايخ والنواب إبلاغ المواطنين والمواطنات بذلك.

كما يجب إبلاغ المواطنات بما يترتب على عدم حصولها على الهوية قبل التاريخ المحدد من غرامات لمن تجاوز سنها 18 عاما فأكثر، وعدم تقديم خدمات لها من جميع الجهات الحكومية والأهلية لحين حصولها على الهوية الوطنية.