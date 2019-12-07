ضبط 16 طنا من الحطب وإغلاق 3 مصانع فحم في المدينة

المدينة المنورة(صدى):

نجحت حملة أجراها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة الشهر الماضي، في إغلاق 3 مصانع معدة ‏لتفحيم الحطب، ومصادرة 16 طنا من الحطب.

وشددت الوزارة على الرقابة والمتابعة من الفرق الميدانية، ‏تزامنا مع فصل الشتاء، الذي ينشط فيه الاحتطاب بقطع الأشجار ‏بصورة جائرة، الأمر الذي يؤدي إلى إضرار بالبيئة، وتقليص الرقعة ‏الخضراء، ويهدد الطبيعة بالتصحر.‏

وفي السياق نفسه، تمكنت جولات حراس المراعي والغابات، من ‏ضبط 3 مصانع فحـم، و8 أطنان من الحطب، ومصادرة ‏حمولة شاحنة أخرى تحمل 5 أطنان بمحافظة وادي الفرع، ‏ فضلًا عن ضبط شاحنة محملة بالحطب تقدر حمولتها بـ3 أطنان في مركز ‏أبيار الماشي.‏