اليوم..الرياض على موعد مع نزال الكثبان

طلال الغامدي(صدى):

يستعد الملاكمان البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، للمواجهة الثأرية بينهما، والمقررة اليوم السبت في الرياض.

وسيحاول جوشوا استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

ويزيد جوشوا 20 كيلوجراما عن منافسه، حيث خسر الكثير من الوزن منذ المواجهة السابقة بينهما، إذ سيدخل النزال الذي يعتبر الاختبار الأهم في مسيرته وهو يزن 107,5 كلج، على عكس رويز الذي كسب وزنا منذ مواجهة نيويورك حيث وزن الجمعة 128,36 كلج.

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