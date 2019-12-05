رويز قبل نزال الدرعية التاريخي: لن أسمح لأحد بهزيمتي

طلال الغامدي(صدى):

يرى آندي رويز بطل العالم للوزن الثقيل إن فوزه على منافسه البريطاني أنطوني جوشوا في يونيو الماضي بمثابه حلم حياته الذي تحقق.

وأكد على أنه ”سيستميت“ في الدفاع عن لقبه في نزال الإعادة بينهما في السعودية بمنطقة الدرعية بعد غد السبت.

وقال رويز لهيئة الإذاعة البريطانية‭ ‬(بي.بي.سي): كنت أحلم بهذا منذ كنت في السادسة من عمري وحصدت الثمار أخيرًا، لن أسمح بخسارة أحزمتي، سأستميت وأنا أحاول الدفاع عنها، الأمور تتبدل، والآن بعد أن حققت أحلامي لا يمكن التخلي عن هذه الألقاب.