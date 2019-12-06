بالفيديو.. ياسر القحطاني يكشف تفاصيل إجباره على الاعتزال

علي القحطاني(صدى):

كشف لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني عن كواليس وتفاصيل إجباره على الاعتزال، قائلا:”أجبرتني قدمي علي الاعتزال”، مشبها قرار الاعتزال برصاصة الموت.

وأضاف القحطاني خلال حواره ببرنامج “بالمختصر”:”كنت كل لحظة أفكر أن هذه هي اللحظة المناسبة للاعتزال أم لا وكنت احاكي رجلي منذ عام 2017 فكانت أحيانا تقول أقدر وأحيانا أخرى تقول لم يعد بالإمكان مثل ما كان”.

ولفت القحطاني:” من الصعب اتخاذ قرار تعلق فيه سلاحك”، لافتا:” أقرب الناس ما كان يدري بقرار اعتزالي وفي نهاية الموسم قررت أوقف بعد ما رفعت كأس الدوري”.

وتابع:” استمريت 4 شهور أناظر الجدران وغرفة ملابسي والملعب وكل قطعة زرع والعمال وكأني كنت بودعهم والحنية كانت طاغية مع الجميع”، مؤكدا أن توقيت قرار الاعتزال كان من محض إرادته”.

https://mobile.twitter.com/mbc1/status/1202897952756424704?s=21