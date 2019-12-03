جوهرة تخرج عن صمتها بعد المقطع الفاضح

القاهرة(صدى):

خرجت الراقصة الروسية جوهرة، عن صمتها بعد أنباء القبض عليها، مساء أمس الاثنين، لظهورها في مقطع إباحي، برفقه شاب مصري.

وحذرت جوهرة متابعيها من انتحال شخصيتها عبر مواقع التواصل، وتداول صفحات تحمل اسمها، مؤكدة أنها ليست لها علاقة نهائياً بتلك الصفحات المنتشرة.

وقالت الراقصة عبر حسابها الرسمي والوحيد بموقع انستقرام: لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقة أو أي تصريح على لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف، أنا لا أمتلك إلا حساب الانستجرام الموثق فقط

وأثار مقطع الفيديو المثير جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت الراقصة جوهرة في أوضاع مخلة مع شاب يدعى خالد، وظهر بعدها الشاب وقال إنه متزوج منها، وإن هاتفه المحمول سرق منذ فترة وفوجئ بانتشار الفيديوهات التي سجلها معها للذكرى كزوجين.

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