أنباء القبض على جوهرة بعد فيديوهاتها الإباحية تثير جدلًا

القاهرة(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول القبض على الراقصة جوهرة بعد فيديوهاتها الإباحية المٌسربة مع شاب مصري.

وتفاعل الجمهور مع أنباء القبض على الراقصة جوهرة، إلا أنه نفت مصادر أمنية تلك الأنباء.

وقالت المصادر إن أنباء القبض على جوهر من قبل مباحث الآداب بوزارة الداخلية غير صحيحة، في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر أيضًا، عن عدم وجود أي قرار نيابي لضبطها وإحضارها في هذا الصدد.

وأكدت المصادر أنه حال صدور قرار بالضبط والإحضار سيتم تنفيذه، سواء كانت الراقصة داخل مصر، أو خارج البلاد.

وكان الشاب المصري الذي ظهر في الفيديو كشف أنه متزوج من جوهرة، مؤكدًا على أن تسريب الصور والفيديوهات جاء بعد أن تمت سرقة هاتفه من قبل أحد أصدقائه، مضيفًا: ” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده ” .