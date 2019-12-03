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الأمير الفيصل يلقن المسؤولين درسًا: كيف أتسلط على ناس أنا جاي لخدمتهم

الأمير الفيصل يلقن المسؤولين درسًا: كيف أتسلط على ناس أنا جاي لخدمتهم
نايف السالم(صدى):

أكد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن مفهوم الإمارة لديه يتلخص في تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال الأمير الفيصل خلال برنامج في الصورة: الإمارة هي خدمة قبل أن تكون إمارة، وأشعر دائما أننني مكلف من ولي الأمر لخدمة الناس.

وتابع سموه: حتى إذا أحد أخطأ، لا أتسلط عليه، فإن تنفيذ أحكام الشرع هي الرادع، فأنا لا أردع بسلطتي، بل بسلطة الشرع، وما يحكم به الشرع أنفذه.

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