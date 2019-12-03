الأمير الفيصل يلقن المسؤولين درسًا: كيف أتسلط على ناس أنا جاي لخدمتهم

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن مفهوم الإمارة لديه يتلخص في تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال الأمير الفيصل خلال برنامج في الصورة: الإمارة هي خدمة قبل أن تكون إمارة، وأشعر دائما أننني مكلف من ولي الأمر لخدمة الناس.

وتابع سموه: حتى إذا أحد أخطأ، لا أتسلط عليه، فإن تنفيذ أحكام الشرع هي الرادع، فأنا لا أردع بسلطتي، بل بسلطة الشرع، وما يحكم به الشرع أنفذه.

"كيف اتسلط على ناس أنا جاي أصلا لخدمتهم!

حتى عندما أردع، لا أردع بسلطتي أنا، بل بسلطة الشرع.. ما يحكم به الشرع أنفذه".. صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل يلقن المسؤولين درسا في حقيقة السلطة وفن الإمارة..#خالد_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/vLSSBY8Mli — في الصورة (@Fealsora) December 2, 2019

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