اختبار صعب من الملك عبدالعزيز إلى الأمير خالد الفيصل (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عن قصة الاختبار الصعب من الملك عبدالعزيز في حضور الملك فيصل «رحمهما الله».

وقال أمير مكة خلال برنامج «في الصورة» : «دخلنا على الملك عبد العزيز وكان معي أخوي سعد الله يرحمه وكان جالس وما كان على رأسه شيء، وكان جالس عنده الملك فيصل والأمير سعود ».

وأضاف : «التفت لي الملك عبد العزيز وقال يا خالد من الأمير فيكم هالحين ؟ أنت ولا أبوك ولا خالك ؟ فرد عليه قائلًا: والله يا طويل العمر إذا جيت أنت لا عاد لي سنع أنا ولا أبوي ولا خالي ».