محمد منير يكشف طبيعة مرضه بعد استعانته بكرسي في أكثر من حفل

أميرة خالد(صدى):

لاحظ جمهور الفنان المصري محمد منير، إحياء حفلاته الغنائية الأخيرة وهو مستعينًا بكرسي.

وفي هذا السياق كشف منير، عن طبيعة المرض الذي يعاني منه، موضحًا أنه يعاني من قصور في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على كرسي للاستراحة قليلًا.

وأضاف موجهًا حديثه للجمهور: أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كرة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء وسعيد أن أكون معكم في أي حال أكون عليه.

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