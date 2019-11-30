شاهد.. محمد منير يُغني على كرسي بسب مرضه

القاهرة(صدى):

تداول محبي الكينج محمد منير صورًا له ترصد تواجده في حفل بنادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، قد تعاقد عليه قبل فترة، وهو يجلس على كرسي؛ بسبب آلام الظهر.

واستعان منير بـ”كرسي” للجلوس عليه في لحظات التعب عند الشعور بالألم، حيث يعاني من الإصابة بانزلاق غضروفي قبل نحو شهر.

وعلى الرغم من التعب قدم منير أغاني على مدار ساعتين رافقتها صيحات وهتافات جميع الحاضرين وكان من بين الأغاني: “لما النسيم، في عشق البنات، ربك لما يريد، شئ من بعيد، صوتك، عايش” وغيرهم.