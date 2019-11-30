أنباء عن انتحار منى فاروق بسبب الفيديو الإباحي.. وصورة تكشف الحقيقة

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المصرية منى فاروق أنها بصحة جيدة ولم تقدم على الإنتحار كما أثير على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب قضية الفيديو الإباحي مع مخرج سينمائي معروف .

ونشرت ” فاروق ” صورة من محادثة مع أحد متابعيها على “إنستجرام ” يسألها عن حقيقة إقدامها على الإنتحار ، لترد عليه ساخرة : رحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم .

بينما ردت على الحسابات التي نعتها عقب انتشار أنباء الوفاة ، قائلة : حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها .

وكان القضاء المصري قد قرر الإفراج عن الفنانة المصرية المثيرة للجدل بكفالة 100 ألف جنيه بتهمة الأعمال المنافية للآداب بسبب الفيديو الفاضح.

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