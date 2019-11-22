بالفيديو.. منى فاروق لجمهورها: حرام عليكم.. سيبوني أبدأ من جديد

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية منى فاروق عن صمتها إزاء هجوم الجمهور المتواصل عليها على السوشيال ميديا بسبب فضيحة الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف .

ووجهت “فاروق ” رسالة للجمهور معترفة بخطأها ومتمنية أن يمنحها جمهورها فرصة لكي تكمل حياتها بشكل طبيعي .

وقالت “فاروق ” في فيديو مباشر للجمهور : نا عارفة إن فيا حاجات كتير غلط بس أنتم كلكوا فيكو حاجات كتير غلط والفرق اللي بيني وبينكم إن ربنا ابتلاني ابتلاء وربنا يعفي عننا كلنا عشان بيحط بنى آدمين في محن عشان يختبرهم .

وخرجت عن شعورها قائلة : احترموا نفسكم وكفاية غل من جواكم عشان مينفعش أطلع في صور مع أصحابي على السوشال ميديا ويتشتموا بدون سبب كلنا في الآخر هنموت فنحترم بعض وبلاش أرف وأمراض نفسية جبتولنا المرض .

ودخلت في نوبة من البكاء وهي تقول : يبقى حلو لما تجبروني أنسحب من الحياة كفاية أرجوكم عشان أنا استحملت اللي محدش استحمله حرام عليكم وسيبوني أبدأ من جديد .

واعتذرت “فاروق ” عن عصبيتها أحياناً ، مكررة طلبها بمنحها الفرصة بإقتراب اصدقائها منها والحياة بشكل طبيعي ، قائلة : كده كفاية والله ما قادرة استحمل تاني.