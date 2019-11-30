مواطنون يوجهون رسالة لهند القحطاني بعد مقطع الرقص المثير

أميرة خالد(صدى):

لجأ بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى استخدام حس الفكاهة، في انتقاد الظهور الجريء للناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، وهي ترقص مرتدية ملابس فاضحة.

وأعرب البعض عن انزعاجه من الدخول على حسابه في تويتر بسبب مشاهدة فيديو رقص هند القحطاني، فيما استنكر آخرون أن يصل هاشتاق القحطاني للترند في ظل وجود قضايا أكثر أهمية في المجتمع تسترعي الاهتمام.

فيما واصلت القحطاني استفزازها للمتابعين، بنشر مقطع آخر لها وهي ترقص بملابس ضيقة تصف أجزاء جسمها.

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