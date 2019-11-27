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هند القحطاني تتصدر تويتر بفيديو راقص

هند القحطاني تتصدر تويتر بفيديو راقص
واشنطن(صدى):

أثارت السعودية المقيمة في أمريكا والمثيرة للجدل هند القحطاني ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو تؤدي خلاله رقصاً على إحدى الأغنيات.

وتصدر الفيديو ترند تويتر بهاشتاج #هند_القحطاني ، حيث اعتبر العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل أن هند القحطاني، تتعمد استفزازهم ، بسبب مقاطع الفيديو الجريئة والمتتابعة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يٌذكر أن هند القحطاني كانت تعمل مدرسة في المملكة قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت ظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي.


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