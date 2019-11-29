شاهد.. طبيبة تروي تفاصيل توليدها مواطنة على متن طائرة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الطبيبة إنجي بدوي عن تفاصيل توليدها لمواطنة أخرى أثناء تواجدهما على نفس الطائرة المٌتجهة من عرعر إلى الرياض.

وقالت الطبيبة وهي استشارية النساء والولادة ، في مداخلة هاتفيه لبرنامج ” سيدتي ” إنه بعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة سأل طاقم الطائرة عن تواجد طبيب على متن الطائرة، لافتة إلى أنها عرفت نفسها اعتقادًا منها أن هناك أحد مريض يشعر بالتعب ولم تتوقع أن تكون هناك حالة ولادة.

ولفتت إلى أنه تم نقل المريضة إلى المقاعد الخلفية في مؤخرة الطائرة، موضحة أن المواطنة كانت حامل في الأسبوع 37 .

وتمكنت الطبيبة بعد استيعابها للأمر من إنقاذ حياة المريضة وتوليدها أثناء تحليق الطائرة المتجهة من مطار عرعر إلى مطار الملك خالد في الرياض.