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«حساب المواطن» يوضح موقف الحاصلين على دخل التأهيل الشامل من الدعم

«حساب المواطن» يوضح موقف الحاصلين على دخل التأهيل الشامل من الدعم
نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن الحاصلين على دعم التأهيل الشامل يحق لهم الحصول على دعم حساب المواطن .

كما أكد أنه لا يلزم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل وأنه لا يحتسب من ضمن مصار الدخل .

جاء ذلك في رد سريع على مواطن يحصل على دخل التأهيل الشامل ، اليوم الخميس .

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يعتمد على توفر شروط الأهلية والإستحقاق مع بيان دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم لبيان قيمة الدعم المستحق ، وفي حال عدم قبول التسجيل لإفتقاد أحد الشروط يمكن الإعتراض وصرف الدعم بأثر رجعي حال قبول الإعتراض .

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