حقيقة إيقاف دعم حساب المواطن عن المكتتبين في أرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة إيقاف الدعم على الأفراد المكتتبين في شركة أرامكو.

وأكد البرنامج، أن الاكتتاب في الشركات المساهمة لا يؤثر على التسجيل، فإذا انطبقت الشروط والمعايير على المتقدم سيشمله الدعم.

وقال المتحدس باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني: «لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة».

وأضاف: «ويعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج».