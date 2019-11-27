تعليق المتحدث الرسمي لوزارة على مشكلة الأم التي لم تر ابنتها منذ 6 سنوات

علي القحطاني(صدى):

على خلفية معاناة أم لم تر ابنتها لمدة 6 سنوات بسبب تخلف طليقها عن الزيارات، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه يحق للأُم المطالبة بالتعويض، ورفع شكوى.

وأوضح أن التفتيش القضائي بالوزارة اتخذ عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة مشكلة القضايا التي يحصل بها مماطلة وتعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأشار إلى أنه يجب على الشخص المنفَّذ ضده الحكم التنفيذ، وتطبيق القرارات الصادرة عليه من قِبل القاضي، بحسب نوع القضية، سواء كانت مالية أو أحوالاً شخصية أو تنفيذًا مباشرًا.

وأكد أنه بإمكان مَن يتضرر من صدور حكم أو إجراءات معينة في القضية أن يتقدم عبر الشكوى الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء، ويُدرس الموضوع.

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