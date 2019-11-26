لم تر ابنتها منذ 6 أعوام.. أم تتسائل: هل لأن والدها يعمل في السلك القضائي؟ (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

لم تر أم ابنتها منذ 6 أعوام عندما انفصلت عن طليقها، إذ يتخلف الأب دائمًا عن الزيارات التي قضت المحكمة بها.

وأوضح شقيق الأم ووكيلها الشرعي، أن أخته توجهت إلى محكمة الأحوال الشخصية وصدر لها حكم بزيارة ابنتها، ولكن لم يُنفذ الحكم مع العلم أن الجهة المختصة خاطبت محكمة التنفيذ عدة مرات في هذا الأمر.

وأفاد خلال لقائه ببرنامج «معالي المواطن»، بأن طليق أخته يرى ابنه دائمًا الذي يعيش مع والدته، فيما تسائلت الأم «كيف أعيش بدون ابنتي؟».

وأضاف شقيقها: « لماذا يحدث ذلك، هل لأن الأب يعمل في السلك القضائي، كل يوم أدخل عالبيت وتفكر إني أبشرها برؤية ابنتها».

وأشار إلى أن البنت وقع عليها عنف نفسي بعد فصلها عن والدتها وهو مُثبت في التقارير.