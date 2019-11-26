لم تر ابنتها منذ 6 أعوام.. أم تتسائل: هل لأن والدها يعمل في السلك القضائي؟ (فيديو)
لم تر أم ابنتها منذ 6 أعوام عندما انفصلت عن طليقها، إذ يتخلف الأب دائمًا عن الزيارات التي قضت المحكمة بها.
وأوضح شقيق الأم ووكيلها الشرعي، أن أخته توجهت إلى محكمة الأحوال الشخصية وصدر لها حكم بزيارة ابنتها، ولكن لم يُنفذ الحكم مع العلم أن الجهة المختصة خاطبت محكمة التنفيذ عدة مرات في هذا الأمر.
وأفاد خلال لقائه ببرنامج «معالي المواطن»، بأن طليق أخته يرى ابنه دائمًا الذي يعيش مع والدته، فيما تسائلت الأم «كيف أعيش بدون ابنتي؟».
وأضاف شقيقها: « لماذا يحدث ذلك، هل لأن الأب يعمل في السلك القضائي، كل يوم أدخل عالبيت وتفكر إني أبشرها برؤية ابنتها».
وأشار إلى أن البنت وقع عليها عنف نفسي بعد فصلها عن والدتها وهو مُثبت في التقارير.
أم لم ترَ ابنتها منذ 6 سنوات
لأن طليقها لم ينفذ الأحكام القضائية ويعمل في السلك العدلي#mbc1#معالي_المواطن pic.twitter.com/4SZXeFW1Me
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 26, 2019
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8210 ] نشر منذ 59 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية،،
سبحان الله ،
, والحمد لله ,
ولا إله إلا الله ,
والله اكبر،
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6316 ] نشر منذ 54 دقيقة
ربنا معاكي و ربنا ان شاء الله يفرج كربتك و لازم التحقق اذا كان فعلا لم ينفذ الحكم
العتيبي[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 35 دقيقة
لكل فعل ردة فعل من غير المنطقي انها تسمح ان الاب يراء طفلة وهو مايخليها تشوف بنتها هذا اسلوب التباكي و الضهور بمظهر المظلوم الي يلية ياخذ اولدة يخلية يجيب بنته