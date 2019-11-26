بعد الجلسات العلنية.. تقرير شامل يكشف أدلة تؤدي لعزل ترامب

واشنطن(صدى):

تستعد لجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تقديم تقريرها بشأن مخالفات «ترامب» إلى اللجنة القضائية خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت لجان التحقيق، أن المحققون يعدون لتسليمه للجنة التي ستنظر في صياغة الفقرات الاتهامية للرئيس الأمريكي من عدمه، ومن المتوقع أن يتم استدعاء مزيد من الشهود.

ومن جانبه، أوضح آدم شيف رئيس اللجنة النيابية للاستخبارات، أن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعد عودة الكونغرس الأمريكي من عطلة عيد الشكر، والتي ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في رسالته إلى النواب.

وقال «شيف» في رسالته «الأدلة على ارتكاب الرئيس مخالفات، التي تمّ جمعها حتى الآن، واضحة وتكاد تكون دامغة، وما يتبقى فعله أن نقرر ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة، وما إذا سيسمح بإطلاق المسار الدستوري للعزل».

كما أشار إلى أنه اكتشف كمًا هائلًا من الأدلة في وقت قصير خلال ترأسه جلسات استماع علنية على مدار أسبوعين، لافتًا إلى أن التحقيق يكشف بشكل قاطع أن ترامب ربط زيارة الرئيس الجديد لأوكرانيا فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض، بفتح السلطات الأوكرانية تحقيقات صورية مسيّسة لتساعده في حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في عام 2020.

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