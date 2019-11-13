النواب الأمريكي يعقد جلسات علنية بقضية عزل ترامب

واشنطن(صدى):

كشف آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن عقد اللجنة جلسات علنية على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح شيف، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء‭‭‭‭ ‬‬‬‬للإدلاء بشهاداتهم؛ فيما ستبدأ أول جلسة من الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة يوم الأربعاء.

وفي السياق نفسه، يحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.