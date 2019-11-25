«الشلهوب» يحقق الأرقام القياسية بـ32 بطولة

نواف السالم(صدى):

حطم قائد فريق الهلال محمد الشلهوب، الأرقام القياسية الشخصية كأكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وحقق الشلهوب إنجازا جديدا بحصوله على البطولة رقم 32 بالقميص الأزرق، وهو لقب دوري أبطال آسيا المؤهل لمونديال كأس العالم للأندية، حيث يعد اللاعب الوحيد الذي شارك في آخر بطولة آسيوية استطاع الهلال تحقيقها في عام 2000 ليعود مجددا بعد 19 عاما ويقود الأزرق لتحقيق اللقب الآسيوي.

وأعرب الشلهوب عن سعادته بفوز فريقه بالنسخة السابعة لدوري أبطال آسيا للأندية والتأهل إلى كأس العالم للأندية، قائلا:”أشكر الجميع سواء زملائي اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري وجماهيرنا الغالية على دعمهم للفريق طوال المشوار حتى تحقق اللقب بعد أن غاب عنا 19 عاما ً ، واستطاع رجال الزعيم إعادته مجددا للخزانة الهلالية”.