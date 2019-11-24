استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران
أكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد استهداف مستودعي نفط في طهرن خلال التظاهرات .
كما أكدت على لسان مسؤول أنه تم استهداف مستودعات تخزين لسلع أساسية ، وفقاً للعربية نت .
وتشهد إيران إحتجاجات عارمة ضد سياسات النظام الإيراني اشتعلت بعد قرارها الأخير برفع أسعار البنزين ، إذ تخطى عدد القتلى 250 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف و500 مصاب بعد تدخل الحرس الثوري والشرطة الإيرانية .
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