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استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران

استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران
طهران(صدى):

أكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد استهداف مستودعي نفط في طهرن خلال التظاهرات .

كما أكدت على لسان مسؤول أنه تم استهداف مستودعات تخزين لسلع أساسية ، وفقاً للعربية نت .

وتشهد إيران إحتجاجات عارمة ضد سياسات النظام الإيراني اشتعلت بعد قرارها الأخير برفع أسعار البنزين ، إذ تخطى عدد القتلى 250 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف و500 مصاب بعد تدخل الحرس الثوري والشرطة الإيرانية .

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