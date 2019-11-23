« صور » توثق حملات القمع العنيفة التي ينتهجها النظام الإيراني ضد المتظاهرين
وثقت بعض ” الصور ” حملة القمع العنيفة التي تنتهجها قوات الأمن ضد المتظاهرين في إيران.
ومن جانبها، كشفت منظمة ” مجاهدي خلق ” الإيرانية المعارضة، أنّ النظام استخدم الحرس الثوري والشرطة لقمع الاحتجاجات، مستعملاً الدبابات وناقلات الجنود والمروحيات.
كما وصل عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 251 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و500 مصاب، فيما بلغ عدد الموقوفين حتى الآن إلى 7 آلاف.
يُذكر أن خدمة ” الإنترنت ” عادت جزئيًا إلى عدة محافظات إيرانية وليس للهواتف النقالة.
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