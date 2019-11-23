« صور » توثق حملات القمع العنيفة التي ينتهجها النظام الإيراني ضد المتظاهرين

طهران(صدى):

وثقت بعض ” الصور ” حملة القمع العنيفة التي تنتهجها قوات الأمن ضد المتظاهرين في إيران.

ومن جانبها، كشفت منظمة ” مجاهدي خلق ” الإيرانية المعارضة، أنّ النظام استخدم الحرس الثوري والشرطة لقمع الاحتجاجات، مستعملاً الدبابات وناقلات الجنود والمروحيات.

كما وصل عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 251 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و500 مصاب، فيما بلغ عدد الموقوفين حتى الآن إلى 7 آلاف.

يُذكر أن خدمة ” الإنترنت ” عادت جزئيًا إلى عدة محافظات إيرانية وليس للهواتف النقالة.