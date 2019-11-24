عاملة غير مسلمة تطلب زيارة المسجد النبوي..والمغامسي يرد

حمود العنزي(صدى):

سألت سيدة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن مدى جواز تنفيذ طلب خادمتها الغير مسلمة بزيارة المسجد النبوي.

وأوضح المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، أنه لا يجوز للخادمة دخول المسجد النبوي طالما أنها لم تسلم.

وأشار إلى أنه إذا أرادت السيدة أن تؤثر في الخادمة فيمكن أن تجعلها قريبة من المسجد بحيث تسمع قراءات المشايخ وأصوات الصلاة في الفجر والعشاء والأذان والإقامة، ومشاهد دخول وخروج الفتيات والشبان من المسجد فقط.

عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها زيارة ودخول المسجد النبوي

شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/VP0a3vdoYb — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 23, 2019

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