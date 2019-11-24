عاملة غير مسلمة تطلب زيارة المسجد النبوي..والمغامسي يرد
سألت سيدة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن مدى جواز تنفيذ طلب خادمتها الغير مسلمة بزيارة المسجد النبوي.
وأوضح المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، أنه لا يجوز للخادمة دخول المسجد النبوي طالما أنها لم تسلم.
وأشار إلى أنه إذا أرادت السيدة أن تؤثر في الخادمة فيمكن أن تجعلها قريبة من المسجد بحيث تسمع قراءات المشايخ وأصوات الصلاة في الفجر والعشاء والأذان والإقامة، ومشاهد دخول وخروج الفتيات والشبان من المسجد فقط.
عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها زيارة ودخول المسجد النبوي
شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/VP0a3vdoYb
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 23, 2019
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 30758 ] نشر منذ 51 دقيقة
اوكي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87706 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب ..
زائر[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 27 دقيقة
جزاك الله ياشيخ
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 17 دقيقة
الرسول صلى الله عليه وسلم
استقبل نصارى نجران (المسيحيين) في مسجده ولم يستقبلهم خارج المسجد.وكان بإمكانه.؟!
وربما فعلها مع يهود المدينة وخيبر…عند عقد المعاهدات او الاتفاقيات معهم.
الرافضة: يؤمنون بتحريف القرآن الكريم ولعن صحابة الرسول وزوجاته حفصة وعائشة رضي الله عنهم جميعها ..غير الاتهامات التي يخجل الشيطان عن قولها
ويدخلون مكة المكرمة والمدينة المنورة
والمسيحيين ليس من صلب عقيدتهم لعن صحابة الرسول وزوجاته واتهامهم بالمنكر حاشاهم رضي الله عنهم
لايجب الكيل بميزانين