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بالفيديو.. المغامسي يوضح الحالات التي تبرأ فيها ذمة « الكفيل » أمام القضاء

بالفيديو.. المغامسي يوضح الحالات التي تبرأ فيها ذمة « الكفيل » أمام القضاء
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي ، تبرأ ذمة الكفيل ، بأربعة أحوال ، الحالة الأولى أن يأتي بمن كفلة فإذا تكفل بأنه يُحضر ذلك الغريب في يوم كذا وجاء به في نفس الموعد برأت الذمة .

وتابع ، والحالة الثانية ، أن المكفول له هو نفسه يُبرأ الكفيل ، بمعنى إن قال الكفيل أنا أتي بأحد الأشخاص يوم كذا وكفلته ، ولكن هذا الرجل الذي كُفل له لا يحتاج إلى أحد فجاء أن يُقال أنا استطيع أن أُدبر أمري ، هنا بُر الكفيل .

وأضاف المغامسي ، أما الحالة الثالثة ، موت الكفيل نفسه فعند وفاته يكون انتهى الموضوع ، الحالة الرابعة ، موت المكفول فإذا مات ليس هناك داعٍ لإحضاره ، فالحالتان الأخيرتان تتعلقان بالوفاة


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