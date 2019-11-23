«الترفيه» تكشف عن حصيلة مبيعات اليوم الأول للمزاد العالمي لمعرض الرياض للسيارات

حمود العنزي(صدى):

نشرت الهيئة العامة للترفيه ” انفوجرافيك ” يوضح حصيلة مبيعات السيارات أمس، في معرض الرياض للسيارات في اليوم الأول للمزاد العالمي.

وأوضح ” الانفوجرافيك ” الذي نشرته الهيئة على ” تويتر ” ، أن المبيعات وصلت إلى أكثر من ۸۳ مليونًا في اليوم الأول للمزاد العالمي بالمعرض.

كما تم بيع ٢٤ سيارة وبلغ ثمن أغلى سيارة ٥.٥ مليون دولار، بينما وصلت أقل سيارة لـ ٣٠ ألف دولار

فيما وصلت القيمة المبيعية للسيارات لـ ٢٢.١٩٠ مليون دولار، وهو ما يعادل ۸۳ مليون ريال.

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