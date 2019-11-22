تركي آل الشيخ يكشف عن أغلى سيارة في معرض الرياض للسيارات

نايف السالم(صدى):

أزاح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، الستار عن أغلى سيارة تم بيعها في مزاد معرض الرياض للسيارات.

وقال إنه سيارة من نوع باجاني زوندا رفيرا موديل 2017 تم بيعها بـ 5.5 مليون دولار ، فيما سجلت أول سيارة يتم بيعها في المزاد مبلغ 3.4 مليون دولار وهي ” بوجاتي شيرون 2019 ″.

ونشر آل الشيخ مقطعي فيديو لبيع السيارتين على حسابه الشخصي على موقع تويتر .

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات يشهد إقامة مزادات علنية على أحدث وأغلى السيارات، والتي من المقرر أن يصل عددها إلى 1200 سيارة.