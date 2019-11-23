القاتل صديق للعائلة.. تفاصيل جديدة بواقعة مقتل طالب أبو عريش

تركي السالم(صدى):

أوضحت أسرة الطالب أصيل الذي عُثر عليه مقتولاً بجوار مدرسته بأبو عريش، تفاصيلًا جديدة حول الواقعة.

وتبين أن القاتل صديق للعائلة، وكان مقررًا إعلان خطبته على شقيقة المقتول، وتواصل معه والد أصيل، وطلب منه أخذ أصيل من المدرسة للمنزل.

وأشارت الأسرة إلى أنه لم يصل إلى المنزل حتى تواصلت معهم الجهات الأمنية بشأن وجوده مقتولاً أمام فناء المدرسة.

ولفت عم أصيل إلى أن القاتل كان معهم لحظة التوجه لمقر العثور على جثته، وكان متأثرًا بالحادثة كبقية الأهل.

وأوضح أنه تعرف عليه عدد من زملاء أصيل، وبيَّنوا أنه أخذه من المدرسة في نهاية الدوام، حينها بدا الارتباك على القاتل، ودخل في نوبة بكاء، معترفًا بفعلته وعلى الفور تم القبض عليه.

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