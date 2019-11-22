القبض على قاتل الطالب بأبو عريش .. والجاني يعترف بجريمته البشعة 

جازان(صدى):

ضبطت الجهات المعنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، المتسبب في وفاة طالب عثر على جثته ملقى بجانب أحد الأحواش قرب مدرسة بالمحافظة.

وجمعت وحدة البحث والتحري المعلومات عن الواقعة حتي تمكنت من فكّ غموض القضية بعد ساعات فقط من العثور على جثة الطفل.

وعلي الفور، أطاحت شرطة أبو عريش بالجاني بعد مغرب يوم أمس الخميس، واتضح أنه يبلغ من العمر 25 عاما واعترف بفعلته.

وأحيل الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة، حيث تابعت مجريات قضية العثور على الطفل بعد وقوعها.