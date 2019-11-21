مقتل متظاهرين أصيبا بقنابل غاز في احتجاجات العراق

بغداد(صدى):

لقى متظاهرين عراقيين مصرعهما وأصيب 38 آخرون، صباح اليوم الخميس، في ظل استمرار احتجاجات العراق والمواجهات بين الشعب وقوات الأمن.

وأكدت عدة مصادر أمنية وطبية، أن وفاة الحالتين كانت إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن العراقية على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.

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