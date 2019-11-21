100 % ارتفاع في شراء الأجانب للأسهم السعودية خلال 2019

عادل الحربي(صدى):

حققت سوق الأسهم السعودية نمو كبير في استثمارات الأجانب إذ قفزت بنسبة 100 % خلال الـ 11 شهر الأولى من 2019 .

وارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 9.2 % مع مطلع تعاملات هذا الاسبوع مقارنةً بنسبة تتراوح بين 4.6 – 4.7 % في بداية 2019 .

ومن المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية تدفق كبير في حجم الإستثمارات الأجنبية مع حلول 2020 بالتزامن مع إدارج عملاق النفط الحكومية “أرامكو” .

كما سجلت “تداول ” مكاسب بنحو 2.9 % منذ بداية تعاملات العام الجاري ، بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة نتائج الربع الثالث من العام الحالي ليبلغ صافي أرباحها 64.7 مليار ريال بما يعادل ” 17.2 مليار دولار .

الجدير بالذكر أن حصة المستثمرين الأجانب تشمل مستثمرين مقيمين وأجانب غير مؤسسين بالسوق السعودية ، وملكية اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين .

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