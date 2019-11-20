مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 8.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8054.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والكثيري، وسيرا، وأسمنت السعودية، وثوب الأصيل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخزف السعودي، والواحة، ومجموعة الحكير، والبلاد، وطباعة وتغليف، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.79%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وسيرا، وأبو معطي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبو معطي، وسيرا، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 383.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5466.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1853 صفقة.