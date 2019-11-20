بالصور.. الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي الشباب تحضيراته، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب النادي الرديف، تحت إشراف المدير الفني و خورخي الأميرون.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة فريق الفيحاء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأخضع المدرب اللاعبين لتطبيق جمل فنية منوعة في منتصف الملعب أبزرها الاستلام والتسليم السريع من لمسة واحدة.

وتبع ذلك تقسيمة شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة، وتغيير اتجاه اللعب، والضغط على حامل المنافس.