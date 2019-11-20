القبض على الأب معنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة القبض على المواطن الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء تعنيفه لإبنته بعد خروجها من المدرسة بجدة .

وأكدت الإمارة في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وتكليف فرع وزارة العمل والتمية الإجتماعية بالمنطقة بدراسة حالة الأسرة وظروفها الإجتماعية .

وكان المقطع قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أظهر ضرب الأب بعنف لإبنته في الشارع العام مطالبين بإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حرصاً على كرامة وحقوق الإنسان .

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