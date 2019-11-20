القبض على الأب معنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة القبض على المواطن الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء تعنيفه لإبنته بعد خروجها من المدرسة بجدة .
وأكدت الإمارة في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وتكليف فرع وزارة العمل والتمية الإجتماعية بالمنطقة بدراسة حالة الأسرة وظروفها الإجتماعية .
وكان المقطع قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أظهر ضرب الأب بعنف لإبنته في الشارع العام مطالبين بإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه حرصاً على كرامة وحقوق الإنسان .
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