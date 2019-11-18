بالفيديو.. مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته وذلك بضربها بعنف بعد خروجها من المدرسة في محافظة جدة.
وأظهر الفيديو، قيام الأب بضرب ابنته بقوة على وجهها وإجبارها على الدخول إلى السيارة بعد خروجها من المدرسة؛ وسط غضب مجتمعي من المشاهد الصادمة.
تعليق[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 45 دقيقة
حرام بكره النائب العام يأمر بالقبض عليه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 36 دقيقة
مخدرات
مخدرات
لعن هذا الوجه يا حقير
وبعدين بنت تضربها
ما احد يضرب البنات ياكلب
saly[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 19 دقيقة
عساها الكسر
ابوالجودي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 دقائق
للاسف مربي يحتاج الى تربية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30557 ] نشر منذ 9 دقائق
اعوذ بالله من هذه الاشكال الحقيره