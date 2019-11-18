‏بالفيديو.. مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة

جدة(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته وذلك بضربها بعنف بعد خروجها من المدرسة في ‎محافظة جدة.

وأظهر الفيديو، قيام الأب بضرب ابنته بقوة على وجهها وإجبارها على الدخول إلى السيارة بعد خروجها من المدرسة؛ وسط غضب مجتمعي من المشاهد الصادمة.