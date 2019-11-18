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‏بالفيديو.. مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة

‏بالفيديو.. مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة
جدة(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد صادمة لأب يعنف ابنته وذلك بضربها بعنف بعد خروجها من المدرسة في ‎محافظة جدة.

وأظهر الفيديو، قيام الأب بضرب ابنته بقوة على وجهها وإجبارها على الدخول إلى السيارة بعد خروجها من المدرسة؛ وسط غضب مجتمعي من المشاهد الصادمة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 45 دقيقة

حرام بكره النائب العام يأمر بالقبض عليه

[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 36 دقيقة

مخدرات
مخدرات
لعن هذا الوجه يا حقير
وبعدين بنت تضربها
ما احد يضرب البنات ياكلب

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 19 دقيقة

عساها الكسر

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 دقائق

للاسف مربي يحتاج الى تربية

[ عدد التعليقات: 30557 ] نشر منذ 9 دقائق

اعوذ بالله من هذه الاشكال الحقيره

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