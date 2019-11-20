بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الثالث ويستعد للنهائي

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال، اليوم الأربعاء، مرانه الثالث في اليابان ضمن استعداده لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2019.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية، على الجوانب الفنية، كما تخلل المران تدريبات لياقية متنوعة وتطبيقات فنية وتكتيكية ومناورة على جزء من الملعب، وتدريبات تفكيك العضلات.

وحضر المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، على أن يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء غد الخميس؛ استعدادًا لملاقاة أوراوا الياباني، على أن يكون المران الأخير مساء السبت المقبل في السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد مدربا الهلال وأوراوا مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت عند الساعة الـ04:45 مساءً بتوقيت طوكيو، في قاعة المؤتمرات باستاد سايتاما.

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