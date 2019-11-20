بالفيديو.. مواطنة مسنة تطير إلى اليابان لدعم الهلال

نواف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن سيدة مسنة تستقل الطائرة متوجهة إلى طوكيو من أجل مساندة نادي الهلال في مباراته أمام فريق أوراوا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا.

وعلقت المواطنة في مقطع الفيديو: ” توقعاتي الفوز إن شاء الله والله يحفظهم ويكفيهم شرف خلقهم ويرجعون بالفوز ويحقق كل أمانيهم، وأجعل الفوز دائما إن شاء الله في هذه الليلة ياربي، حقق أمالهم وافتح بيبانهم إن الله ينصرهم نصر عزيز وفوز كبير إن شاء الله ” .

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال يواجه أوراوا يوم 24 من الشهر الجاري في نهائي البطولة، حيث يحتاج الزعيم لأي تعادل من أجل حسم اللقب القاري الأول بنسخته الجديدة والثالث بنسخته القديمة والجديدة.